Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи назвали главные отличия аллергии от ОРВИ

Аллерголог Болибок: ОРВИ легко отличить от аллергии по нескольким признакам

close
Freepik.com

Аллергическая реакция, как правило, выражается в насморке, чихании и зуде. ОРВИ от нее отличается тем, что обычно начинается с повышения температуры, которое для аллергии в большинстве случаев не характерно, объяснил НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Есть отличительная триада аллергии – это частое чихание, заложенность носа, зуд в глазах и носу. При респираторных вирусных заболеваниях такого нет, зато наблюдается повышение температуры тела, пусть даже не слишком большое – к примеру, до 37,2 градуса.

«У кого-то температура может прыгнуть и до 38. Насморк обычно без чихания, чихания редкие. Для ОРВИ зуд глаз нехарактерен, только если на одном глазу, зуда нет в носу», — заключил иммунолог.

До этого он также предупредил, что в ближайшее время в России начнутся осенние дожди, а вместе с ними – новый аллергический сезон на плесень, которая появляется под опавшей листвой. Также стартовал сезон домашней аллергии на пыль и сырость, который продлится до подачи отопления в дома.

Ранее врач назвала болезни, которые обостряются осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами