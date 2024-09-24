Врачи назвали главные отличия аллергии от ОРВИ

Аллергическая реакция, как правило, выражается в насморке, чихании и зуде. ОРВИ от нее отличается тем, что обычно начинается с повышения температуры, которое для аллергии в большинстве случаев не характерно, объяснил НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Есть отличительная триада аллергии – это частое чихание, заложенность носа, зуд в глазах и носу. При респираторных вирусных заболеваниях такого нет, зато наблюдается повышение температуры тела, пусть даже не слишком большое – к примеру, до 37,2 градуса.

«У кого-то температура может прыгнуть и до 38. Насморк обычно без чихания, чихания редкие. Для ОРВИ зуд глаз нехарактерен, только если на одном глазу, зуда нет в носу», — заключил иммунолог.

До этого он также предупредил, что в ближайшее время в России начнутся осенние дожди, а вместе с ними – новый аллергический сезон на плесень, которая появляется под опавшей листвой. Также стартовал сезон домашней аллергии на пыль и сырость, который продлится до подачи отопления в дома.

Ранее врач назвала болезни, которые обостряются осенью.