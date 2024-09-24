Неадекват с ножом ранил российского чиновника в центре занятости

В Саратовской области визит местного жителя в центр занятости закончился для одного из чиновников госпитализацией. Об этом сообщает паблик «ЧП Саратов» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 24 сентября в центре занятости города Ершова. Мужчина, который, по предварительным данным, впервые пришел на прием к руководителю центра Дмитрию Ширшову, напал на него в кабинете.

В пресс-службе МВД сообщили, что злоумышленника задержали. Он сам сдался правоохранителям. С начальником центра у него якобы случился конфликт, после чего он набросился на чиновника с ножом.

До этого мужчина с топором ограбил администрацию сельсовета в Оренбургской области. На кадрах с камер, установленных в здании, видно, как местный житель заходит в помещение с топором, а через несколько минут выносит оттуда документы.

Ранее ямалец поджег ветхое жилье, из которого не хотел выселяться.