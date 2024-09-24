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Многодетные семьи смогут получать льготы по цифровому удостоверению

Москвичи более 67 тысяч раз запросили статус многодетной семьи в 2024 году

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Владимир Федоренко/РИА Новости

У многодетных семей в Москве в этом году появилась возможность оформить цифровое удостоверение с подтверждением их статуса, сообщается на сайте mos.ru.

С помощью цифрового удостоверения многодетные семьи смогут получать льготы в различных учреждениях столицы, среди которых зоопарк, планетарий и другие.

В цифровом удостоверении содержится информация обо всех членах многодетной семьи и сроке действия льготного статуса.

Как отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов, всего с начала года в Москве оформлено 67 тыс. цифровых удостоверений многодетной семьи.

«Электронное удостоверение невозможно забыть взять с собой: оно всегда доступно как в личном кабинете портала mos.ru, так и в приложении Мой id», — сказал он.

Напомним, мобильное приложение «Мой id» появилось в июле 2023 года. С его помощью горожане могут получить быстрый доступ к сведениям личных документов и документов своих детей.

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