Многодетные семьи смогут получать льготы по цифровому удостоверению

У многодетных семей в Москве в этом году появилась возможность оформить цифровое удостоверение с подтверждением их статуса, сообщается на сайте mos.ru.

С помощью цифрового удостоверения многодетные семьи смогут получать льготы в различных учреждениях столицы, среди которых зоопарк, планетарий и другие.

В цифровом удостоверении содержится информация обо всех членах многодетной семьи и сроке действия льготного статуса.

Как отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов, всего с начала года в Москве оформлено 67 тыс. цифровых удостоверений многодетной семьи.

«Электронное удостоверение невозможно забыть взять с собой: оно всегда доступно как в личном кабинете портала mos.ru, так и в приложении Мой id», — сказал он.

Напомним, мобильное приложение «Мой id» появилось в июле 2023 года. С его помощью горожане могут получить быстрый доступ к сведениям личных документов и документов своих детей.