Столичным предпринимателям компенсируют часть затрат на установку «Московского постамата»

Столичные предприниматели смогут компенсировать до половины затрат на установку устройств городской сети «Московский постамат», сообщается на сайте mos.ru.

Гранты смогут получить предприниматели-участники Московского инновационного кластера. Максимальная сумма компенсации составит 50% от затрат на установку устройств, но не более 85 тыс. рублей.

По правилам программы, участники могут получить компенсацию за любое количество постаматов во дворах и подъездах жилых домов. Решение принимается по результатам общего собрания собственников жилья.

Всего с помощью сервиса «Московский постамат» более 53 тыс. жителей столицы сделали более 180 тыс. интернет-заказов.

На сегодняшний день в Москве установлено более 900 устройств сети «Московский постамат».