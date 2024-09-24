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Столичным предпринимателям компенсируют часть затрат на установку «Московского постамата»

Москва поддержит участников проекта «Московский постамат»

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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели смогут компенсировать до половины затрат на установку устройств городской сети «Московский постамат», сообщается на сайте mos.ru.

Гранты смогут получить предприниматели-участники Московского инновационного кластера. Максимальная сумма компенсации составит 50% от затрат на установку устройств, но не более 85 тыс. рублей.

По правилам программы, участники могут получить компенсацию за любое количество постаматов во дворах и подъездах жилых домов. Решение принимается по результатам общего собрания собственников жилья.

Всего с помощью сервиса «Московский постамат» более 53 тыс. жителей столицы сделали более 180 тыс. интернет-заказов.

На сегодняшний день в Москве установлено более 900 устройств сети «Московский постамат».

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