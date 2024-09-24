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В Госдуме призвали криминализировать побои вместо оскорблений депутатов

Депутат Делягин: вместо оскорблений депутатов надо криминализировать побои

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

В России нужно сначала вернуть уголовную ответственность за побои, а уже потом рассматривать вопросы криминализации оскорблений депутатов, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Депутатов избирают граждане, поэтому к критике с их стороны следует относиться спокойнее, заявил он в беседе с НСН.

Напомним, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев разработал законопроект об уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Наказывать за это он предложил лишением свободы на срок до двух лет или штрафом до 1 млн рублей. В целом наказания за оскорбление представителей исполнительной и судебной власти нужны, но нужно отличать их от просто высказываний о человеке, считает Делягин.

«Мнение может быть обосновано деятельностью человека. Например, человек голосовал за повышение пенсионного возраста. Для большинства граждан России это тягчайшее оскорбление», — привел он пример.

Депутаты находятся в особом положении, так как их избрали граждане, имеющие право на высказывание своего мнения, добавил Делягин. По его словам, сам он относится спокойно даже к самым резким высказываниям.

Сегодня есть гораздо более важные вопросы, требующие решения, напомнил парламентарий. В их числе – ужесточение наказания за побои, так как избиение людей по факту декриминализировано. Нужно вернуть уголовное наказание за это преступление, особенно с учетом поведения мигрантов, а уже потом рассматривать подобные инициативы об оскорблениях, заключил депутат.

Ранее Делягин обратился к главе Минобороны из-за выплат за бои под Курском.

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