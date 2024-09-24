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Москвичи приобрели более 61 тысячи антикварных предметов на винтажном маркете

Около 7 тысяч книг продали на винтажном маркете в Москве

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Департамент торговли и услуг города Москвы

Российские коллекционеры продали более 61 тыс. антикварных предметов на винтажном маркете в Москве, сообщается на сайте mos.ru.

Одними из самых интересных приобретений москвичей были дореволюционная рюмка-муха, латунный таз для варки варенья и брошь работы завода «Красная Пресня».

Самым популярным товаром на маркете стали книги (около 7 тыс. продаж) и пластинки (4,5 тыс.).

На винтажном маркете прошла Неделя космоса, в рамках которой можно было купить альбом фотоснимков с космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Также во время Недели космоса на маркете для посетителей ставили пластинки с голосом Юрия Гагарина.

Одну из недель на винтажном маркете посвятили Олимпиаде-80, во время которой посетителям прочитали лекции о главном символе олимпиады, а коллекционеры продавали разнообразных мишек.

В середине августа на маркете прошел день памяти Виктора Цоя. Гости могли послушать хиты музыканта на виниле и приобрести открытки, значки, книги и пластинки эпохи Виктора Цоя. Также на маркете провели мини-фотовыставку, посвященную музыканту.

Винтажный маркет работал на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

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