Москвичи приобрели более 61 тысячи антикварных предметов на винтажном маркете

Российские коллекционеры продали более 61 тыс. антикварных предметов на винтажном маркете в Москве, сообщается на сайте mos.ru.

Одними из самых интересных приобретений москвичей были дореволюционная рюмка-муха, латунный таз для варки варенья и брошь работы завода «Красная Пресня».

Самым популярным товаром на маркете стали книги (около 7 тыс. продаж) и пластинки (4,5 тыс.).

На винтажном маркете прошла Неделя космоса, в рамках которой можно было купить альбом фотоснимков с космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Также во время Недели космоса на маркете для посетителей ставили пластинки с голосом Юрия Гагарина.

Одну из недель на винтажном маркете посвятили Олимпиаде-80, во время которой посетителям прочитали лекции о главном символе олимпиады, а коллекционеры продавали разнообразных мишек.

В середине августа на маркете прошел день памяти Виктора Цоя. Гости могли послушать хиты музыканта на виниле и приобрести открытки, значки, книги и пластинки эпохи Виктора Цоя. Также на маркете провели мини-фотовыставку, посвященную музыканту.

Винтажный маркет работал на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».