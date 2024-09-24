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Фитнес-тренер назвал три упражнения, от которых может расти живот

Тренер Конев: от приседаний и становой тяги может расти живот

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Beauty Stock/Shutterstock/FOTODOM

Существует неожиданный аспект силовых тренировок, а именно, упражнения, которые могут привести к увеличению объема живота. К ним относятся приседания, становая тяга и жим штанги лежа. Об этом в беседе с РИАМО сообщил координатор и топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Конев.

«Это связано с тем, что при поднятии тяжелых весов многие не следят за дыханием. В результате происходит растяжение диафрагмы и увеличение объема живота», — объяснил эксперт.

Чтобы избежать негативных эстетических последствий, он посоветовал уделять внимание правильному дыханию и использовать атлетический пояс при работе с тяжелыми весами.

Подтянутый живот — не просто вопрос эстетики. Тренируя мышцы пресса, мы снижаем риск получения травм, получаем правильную осанку и в целом более здоровое тело. «Газета.Ru» с помощью фитнес-тренера собрала лучшие упражнения для пресса, которые помогут не только сделать живот идеальным, но и улучшить общую физическую форму.

Ранее фитнес-тренер назвала пять базовых упражнений для идеального тонуса.

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