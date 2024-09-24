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Сотрудники «России сегодня» попали в топ-1000 лучших менеджеров России

«Ъ»: пять сотрудников «России сегодня» вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Пять руководителей медиагруппы «Россия сегодня» вошли в «Топ-1000 российских менеджеров», составленный Ассоциацией менеджеров и издательским домом «Коммерсантъ». Список опубликовал «Ъ».

Исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков стал первым среди коллег в отрасли в номинации «Директор по информационным технологиям». По его словам, это, прежде всего, оценка всей ИТ-команды медиагруппы, которая в последние годы справилась с серьезными вызовами: «выдержала стресс-тест на сервисы и инфраструктуру» во время пандемии коронавируса, когда все сотрудники были переведены на удаленку, а с началом спецоперации на Украине «день за днем держит оборону», защищая ресурсы и сервисы от хакерских атак.

Также в рейтинг были включены еще четыре менеджера «России сегодня»: первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков (номинация «Высший руководитель»), исполнительный директор — руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева («Директор по общественным и корпоративным связям»), директор по маркетингу Ольга Рябова («Директор по маркетингу») и первый заместитель генерального директора Галина Кожина («Директор по корпоративному управлению»).

В начале сентября власти США наложили санкции на медиахолдинг «Россия сегодня» и главу медиагруппы Дмитрия Киселева, а также телеканал RT и его главреда Маргариту Симоньян. США считают, что данные СМИ причастны к информационной кампании по вмешательству в американские выборы, которые пройдут в ноябре.

Ранее Песков заявил, что Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ.

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