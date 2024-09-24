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«Не химическое оружие»: Онищенко опроверг опасность современных дихлофосов

Онищенко: современным дихлофосом нельзя отравиться – это не химическое оружие

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Global Look Press

Раньше дихлофос был крайне опасным, но современные средства изготавливаются по другой технологии и уже не столь токсичны. Ими нельзя отравиться при использовании от насекомых, заявил в беседе с НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Напомним, неправильное использование дихлофоса стало одной из основных версий отравления семьи в Красноярском крае, унесшего жизни четверых детей. Онищенко усомнился в таком объяснении, отметив вероятность криминальной ситуации.

«Дихлофос — да, это очень серьезное средство. Пиретроиды или дихлофос, то есть инсектицидные средства сегодня применяют от насекомых, но для бытовых целей сегодняшний дихлофос изготавливается по-другому», — объяснил он.

Сегодня в это средство добавляются опасные для насекомых вещества, которые не могут привести к отравлению и тем более гибели человека, добавил он. Самые опасные дихлофосы, которые, по сути, были химическим оружием, сегодня вряд ли сохранились, считает эксперт.

«Почему тогда со взрослыми все нормально? Тут явно что-то криминальное», — заключил Онищенко.

Напомним, четверо детей и их родители из села Красная Сопка в Красноярском крае отравились неизвестным веществом 21 сентября. Ни одного ребенка спасти не удалось. СК сообщил, что в анализах пострадавших нашли следы вещества, которое, предварительно, входит в состав дихлофоса.

В Минздраве ранее оценили вероятность отравления российской семьи дихлофосом.

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Отравление семьи дихлофосом
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