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Двухлетний ребенок получил ожоги третьей степени, скатившись с детской горки

Во Франции двухлетний мальчик получил ожоги рук и ног, скатившись с горки

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Prapat Aowsakorn/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции двухлетний ребенок получил ожоги третьей степени на детской площадке, передает La Dépêche.

По данным газеты, инцидент произошел 18 сентября, когда мальчик играл в детской площадке в одном из районов Тулузы, департамент Верхняя Гаронна. Мать ребенка говорит, что ее сын начал кричать от боли, когда съехал с маленькой горки.

Полицейские провели осмотр места происшествия и обнаружили рядом подозрительную бутылку из-под газировки. Предположительно, двое подростков вылили из нее на горку каустическую соду — продукт, вызывающий сильную коррозию.

В результате пострадавший был госпитализирован с ожогами рук и ног, в каком состоянии он находится сейчас, не уточняется. Подозреваемыми оказались ученики местной школы в возрасте 11 и 12 лет, они уже опознаны. Какое наказание грозит мальчикам, пока неизвестно.

Ранее в Амурской области мальчик провалился в яму и получил ожоги обеих ног.

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