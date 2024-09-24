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Врач объяснил, почему в России скакнула заболеваемость ОРВИ и гриппом

Иммунолог Болибок: школьники открыли канал заражения гриппом и ОРВИ

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Depositphotos

В России за одну неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом скакнула на 25%. В первую очередь это связано с тем, что школьники и студенты, вернувшиеся к учебе, открыли «канал заражения», рассказал с 360.ru иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

Еще один фактор, повышающий заболеваемость ОРВИ и гриппом – это возвращение россиян с дач, где они находятся в более рассредоточенном жилье. На улицах, в транспорте, в магазинах стало больше людей, чем летом, из-за чего растет скорость передачи ОРВИ, в том числе – ковида, подчеркнул эксперт.

В группы риска, по словам врача, входят люди, страдающие ожирением, диабетом, заболеваниями почек. В качестве меры профилактики может помочь ношение масок – они на 100% защищают от ОРВИ, а при ковиде снижают дозу заражения, из-за чего даже если человек подхватит вирус, то перенесет болезнь легче, подчеркнул Болибок.

«Это доказали предыдущие четыре года с коронавирусом. Когда был жесткий масочный режим, ни ОРВИ, ни гриппа не было вообще во всем мире, поэтому, конечно, нужно маску носить, и вы не будете болеть ОРВИ и гриппом», — отметил иммунолог.

Он также посоветовал россиян привиться от гриппа и ковида, подчеркнув, что по-настоящему ощутимая вспышка заболеваемости ожидается в конце ноября – начале декабря.

Напомним, за последнюю неделю, по данным Роспотребнадзора, с 17 по 24 сентября в стране выявили более 800 тыс. человек с гриппом или ОРВИ, заболеваемость выросла на 24,7%. превышение среднероссийского показателя заболеваемости зафиксировали в 40 регионах.

Ранее врач рассказал, как отличить грипп от ОРВИ.

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