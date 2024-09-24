Замглавы села в Челябинской области пойдет под суд за массовое отравление людей и скота

В Челябинской области заместитель главы Краснинского сельского поселения предстанет перед судом из-за халатности. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в феврале текущего года в поселке Смирновский произошла авария, из-за которой местные жители лишились питьевой воды.

«Обвиняемая, временно исполняя обязанности главы Краснинского сельского поселения, дала указание членам добровольной пожарной команды осуществить подвоз в качестве питьевой воды цистерны воды на пожарном автомобиле, не предназначенном для транспортировки питьевой воды», – поделились в ведомстве.

Действия женщины привели к тому, что восемь местных жителей отравились, у семи животных также возникли серьезные проблемы с организмом после употребления воды.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о халатности. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

В рамках закона женщина может получить штраф или год исправительных работ.

Ранее в России призвали запретить использовать бобины для приготовления мяса в шаурме, так как такой вариант приготовления повышает риск отравления.