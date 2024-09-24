В промзоне Таганрога локализовали возникший после падения БПЛА пожар

Пожар на складе лесоматериалов в Таганроге, возникший после падения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), локализовали на площади 200 квадратных метров. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате возгорания получили повреждения кровля здания и четыре легковых автомобиля, припаркованные рядом со строением. В результате инцидента никто не пострадал.

Днем 24 августа Голубев сообщил, что в промзоне Таганрога из-за падения дрона произошло возгорание на складе лесоматериалов.

Минувшей ночью украинские беспилотники совершили попытку атаковать объекты на территории России. По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 дронов противника.

В оборонном ведомстве уточнили, что больше всего аппаратов было уничтожено над территорией Белгородской области — семь единиц. Еще четыре беспилотника сбили над Курской областью, а над Брянской был перехвачен один дрон.

Ранее в России назвали цель атак украинских дронов на регионы страны.