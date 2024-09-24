В Новой Москве три женщины напали на соседку из-за беспорядка на лестничной площадке

В Новой Москве три женщины избили соседку из-за оставленного ею мусора в подъезде, сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, все произошло 14 сентября в тамбуре многоэтажки на улице Никитина. Пострадавшая Алина объясняет, что она положила куски оставшегося после ремонта ламината в коридор, что не понравилось ее соседкам.

Они устроили словесную перепалку, которая закончилась избиением. Женщины били Алину по голове и выдернули волосы. Пострадавшая говорит, что нападавшие также угрожали расправой двум ее маленьким детям, однако в полиции так и не отреагировали на ее звонок.

Алина звонила по номеру 112 не менее пяти раз и более двух часов ждала приезда экипажа, но так и не дождалась. Спустя 10 дней виновных так и не нашли.

«Я молила приехать экипаж, но, к сожалению, в нашем районе все говорят, «к нам никто не приедет». Это знают тут все, к нам никто не приезжает, и ждать бесполезно. Мой супруг военный офицер, находится на СВО, с самого начала я одна с детьми без всякой защиты. И даже наша доблестная полиция не приезжает. Жить здесь просто страшно», — признается женщина.

Сейчас она продолжает звонить в полицию в надежде привлечь напавших на нее женщин и опасается, что ситуация может повториться.

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