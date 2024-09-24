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Выросло число пострадавших при взрыве боеприпаса в ДНР

МЧС: до трех выросло число пострадавших пожарных после взрыва боеприпаса в ДНР

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До трех выросло число пострадавших пожарных после взрыва боеприпаса в Горловке (ДНР). Об этом сообщает МЧС РФ, передает ТАСС.

«С минно-взрывной травмой госпитализирован командир отделения пожарной части», — уточнило ведомство.

До этого сообщалось, что утром 24 сентября из-за обстрела в Никитовском районе начался пожар в частном доме. Во время тушения взорвался взрывоопасный предмет, а рядом находились трое пожарных. Начальник пожарно-спасательного отряда получил травмы, несовместимые с жизнью.

На прошлой неделе беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в ДНР. По данным СМИ, сотрудники МЧС работали на месте пожара в Горловке, который начался после обстрела. В какой-то момент один из беспилотников атаковал пожарную цистерну. Личный состав не пострадал.

Ранее стало известно о продвижении российских военных в ДНР.

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