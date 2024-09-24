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«Металлоинвест» Усманова поможет жителям Курской и Белгородской областей

«Металлоинвест» направит 8,3 млрд рублей в Курскую и Белгородскую области

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Yan Dobronosov/Reuters

Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова направит около 8,3 млрд рублей на помощь жителям Курской и Белгородской областей, сообщает пресс-служба компании.

По итогам 2024 года компания инвестирует 2,9 млрд рублей в реализацию проектов комфортной городской среды и более 2,4 млрд рублей в восстановление разрушенных домов, строительство укрытий и обеспечение жителей всем необходимым.

Также «Металлоинвест» направил средства на приобретение защитной армированной пленки для оклейки окон в образовательных учреждениях регионов.

В компании отметили, что более 9 тыс. школьников и более 1 тыс. учителей обеспечены планшетными компьютерами и ноутбуками для дистанционного обучения на приграничных территориях Курской области.

Также около 3 млрд рублей направили на поддержку сотрудников Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и других предприятий компании в этих регионах.

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