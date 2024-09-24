Депутат назвала главную причину лесных пожаров в России

Сегодня в России ежегодно возникает тяжелая ситуация с лесными пожарами. Основная проблема заключается в том, что их не предотвращают, так как сегодня в России развалена система управления лесами, а Лесной кодекс давно стал предметом критики экспертов, объяснила депутат Московской городской Думы VII созыва Елена Янчук в эфире Общественной Службы Новостей.

«Резко сократилось количество лесничих, егерей, а люди, которые работали там десятилетиями, даже, поколениями, были вынуждены уйти», — подчеркнула депутат.

Массовый уход специалистов из этой сферы связан с «невероятно» низкими зарплатами, которые не превышают 15-20 тыс. рублей, добавила Янчук. Она напомнила, что в этих условиях действуют и ограничения — к примеру, можно получить штраф за сбор валежника.

В целом возникает неконтролируемая ситуация, когда лес становится максимально отчужденным от человека и начинает сдаваться в аренду коммерческим предприятиям, заключила депутат.

Напомним, эколог, учредитель Общественного экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин до этого объяснил, что сегодня в России тратится около 10 млрд рублей на тушение лесных пожаров, а чтобы вести работу по всем возгораниям, эту сумму нужно увеличить в 30-50 раз. Он подчеркнул, что важно в первую очередь направлять средства туда, где возникает опасность для людей.

Ранее сообщалось, что за сутки в 15 регионах России потушили 29 лесных пожаров.