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Шведская прокуратура обвинила Иран в кибератаке летом 2023 года

The Guardian: Швеция обвинила Иран в кибератаке из-за акций с сожжением Корана

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Depositphotos

Прокуратура Швеции обвинила иранские спецслужбы в организации кибератаки на страну летом 2023 года. Об этом пишет газета The Guardian.

В материале уточняется, что в прошлом году хакеры взломали одного из шведских SMS-операторов. При этом их целью была рассылка около 15 тыс. сообщений с «призывами к мести» за прошедшие в королевстве акции с сожжением Корана.

«Это было сделано, чтобы посеять раскол в обществе», — говорится в статье со ссылкой на прокуратуру Швеции.

Как рассказали в Службе государственной безопасности Швеции (SAPO), у специалистов есть основания полагать, что в кибератаке приняли участие сразу несколько хакеров. Они якобы действовали от имени Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и намеревались испортить репутацию королевства, представив его как «исламофобскую страну».

В 2023 году в Швеции начали регулярно проводить акции с публичным сожжением Корана. Один из таких перфомансов 28 апреля текущего года устроила жительница Стокгольма по имени Джейд Сандберг. По данным телеканала A Haber, пока женщина уничтожала священную книгу мусульман, ее охраняли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее шведский политик призвал запретить в стране исламскую символику.

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