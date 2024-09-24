«Закрыть тазиком»: герпетолог посоветовал, как обращаться с приползшими от соседей змеями

Домашних змей, которые могут приползти в квартиру от соседей, нужно накрыть миской или тазом и ни в коем случае не трогать руками. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт-герпетолог Владимир Черлин.

«Обращаться с ней лучше не надо, если человек не имеет опыта. Ядовитых змей практически никто не держит сейчас, но змеи даже неядовитые некоторые спокойные, а некоторые кусаются — большого вреда не нанесут, но испугают однозначно. Поэтому руками брать лучше не стоит. Миской какой-нибудь накрыть и дальше уже действовать по обстоятельствам. Если известно, что это от соседа — звонить соседу. Если не от соседа или если не хочешь общаться с соседом, звонить 112, служба спасения, они разберутся, кого пригласить. А хватать и пробовать там что-то с ней делать, лучше не надо. Ее надо просто как-то нейтрализовать, закрыть тазиком и дальше пытаться вызывать того, кто может что-то сделать», — сказал он.

По словам Черлина, если человек обнаружил питона, ему остается только закрыть помещение и звать на помощь.

«Если человек не имеет опыта общения со змеями, лучше не надо ничего предпринимать физического. Маленький питон максимум что может сделать — это укусить. А если питон покрупнее оказался, может быть и опасно. Я в свое время, когда только пришел работать в зоопарк, еще был глупым после школы сразу, нарвался. Питон меня чуть не задушил реально совершенно. С крупными питонами надо аккуратно, поэтому лучше, если это в комнате обнаружился, закрыть помещение, чтобы он не смог никуда вылезти, и звонить, звать помощь: либо того же соседа, либо службу спасения», — добавил он.

20 сентября москвичка вызвала спасателей из-за выползшего из террариума питона дочери. Как сообщал Telegram-канал Baza, хозяйка квартиры планировала покормить змею мышами, но питон оказалась на свободе.

До этого помощь спасателей в обращении со змеей понадобилась жительнице Тольятти — она нашла в своем диване пресмыкающееся, когда собиралась ложиться спать.

Ранее в Екатеринбурге поймали амурского полоза, сбежавшего от хозяина.