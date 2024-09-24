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«Не камикадзе, не экстремал»: под Геленджиком четвертый день ищут мужчину, уплывшего на сапе

Жена пропавшего в Черном море рыбака сообщила, что его не захотели искать на вертолете

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Телеграм-канал «SHOT»

В Краснодарском крае четвертый день ищут приехавшего на отдых Бориса Рылева — мужчина вышел в море на сапборде в районе хутора Джанхот и пропал. Супруга мужчины Елена рассказала «Газете.Ru», что ее муж не в первый раз пользовался сапом и умел с ним обращаться. Выйдя в море, он в какой-то момент просто пропал из виду, объяснила женщина.

«Вышел в море на сапе рыбачить. Далеко от берега он никогда не отплывал. На сапе не первый день, опыт нахождения у него есть. Всегда был на виду, тут из вида пропал. Никуда не собирался плыть, подвигов совершать тем более. Что произошло, я не могу комментировать. Кто-то пишет [в сети], что он поплыл в Геленджик — он никуда не собирался плыть. Он не камикадзе, не экстремал, обыкновенный мужчина, который любит рыбалку. Всегда он в пределах видимости, мы же не первый день на отдыхе», — сказала Елена.

По словам женщины, поиски ведутся уже четвертый день, но результатов не дают. Мужчину ищут на катерах, без воздушной техники. Во вторник операцию приостановили из-за плохой погоды, добавила она.

«В связи с погодными условиями сегодня поиски не ведутся. На берегу погода вроде неплохая, но дует ветер, говорят, в море большие волны. Они выходили два дня с катером, искали на катере. Вертолет дать на поиски возможности у них нет. Ничего не говорят, информацию раздобыть сложно. Просто сидите и ожидайте, сидите и ожидайте. Кто отвечает за операцию, кто ее ведет — я не понимаю. Четвертый день уже сегодня», — заключила Елена.

О пропаже Бориса Рылева 22 сентября сообщил SHOT. Мужчину унесло на сапборде в открытое море. По данным Тelegram-канала, мужчина подготовил доску для долгого плавания для рыбалки и установил на нее надувное кресло.

Ранее сообщалось, что в Анапе мужчину и ребенка унесло в море на сапбордах.

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