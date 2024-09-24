На тренера, который «играл» с ребенком-инвалидом в бассейне, завели уголовное дело

В Москве задержали тренера по плаванию, чьи методы воспитания во время занятия подвергла сомнению мать одного из его подопечных. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.

По версии ведомства, 22 сентября во время индивидуального занятия в одном из бассейнов на юге города тренер «применил физическое насилие в отношении малолетнего 2014 года рождения».

Мужчина задержан, с ним проводят следственные действия.

Мать мальчика с инвалидностью обратилась в полицию после того, как посмотрела записи с камер и сочла поведение педагога неприемлемым. На кадрах мужчина несколько раз погружал голову ребенка в воду. Кроме того, мужчина отобрал у школьника плавательные очки и шапочку и не отдавал их мальчику, хотя тот хотел вернуть свои вещи.

Ранее под Красноярском ребенок заболел менингитом после купания в бассейне.