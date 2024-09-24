Суд признал законным арест генерала Муминджанова

Суд признал законным арест замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубенец.

По ее словам, суд еще 19 сентября отклонил апелляцию и признал арест законным. Заседание прошло в закрытом режиме, а Муминджанов участвовал по видеосвязи из СИЗО. Однако генерал не сказал ни слова, а только глубоко вздыхал, отметил Telegram-канал SHOT.

Муминджанова арестовали до 2 ноября решением 235-го гарнизонного военного суда. Заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что «материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации». Защита просила о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте, но суд отказал.

6 сентября генерал-майора Муминджанова официально обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признал.

О задержании генерала стало известно 2 сентября. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Ранее стало известно, что свидетели подтвердили причастность экс-мэра Нового Уренгоя к взяткам.