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Суд признал законным арест генерала Муминджанова

Адвокат Лубенец: суд признал законным арест генерала Муминджанова

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РИЦ «Красная звезда» Минобороны России/VK

Суд признал законным арест замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубенец.

По ее словам, суд еще 19 сентября отклонил апелляцию и признал арест законным. Заседание прошло в закрытом режиме, а Муминджанов участвовал по видеосвязи из СИЗО. Однако генерал не сказал ни слова, а только глубоко вздыхал, отметил Telegram-канал SHOT.

Муминджанова арестовали до 2 ноября решением 235-го гарнизонного военного суда. Заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что «материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации». Защита просила о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте, но суд отказал.

6 сентября генерал-майора Муминджанова официально обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признал.

О задержании генерала стало известно 2 сентября. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Ранее стало известно, что свидетели подтвердили причастность экс-мэра Нового Уренгоя к взяткам.

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