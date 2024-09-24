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Американка выиграла в лотерею по прихоти

В США 74-летняя женщина выиграла $1 миллион в лотерею благодаря прихоти

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Shutterstock

Американская пенсионерка из штата Мичиган выиграла в лотерею $1 миллион благодаря тому, что в последний момент купила не тот билет, который собиралась. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

«Обычно я играю только в Fantasy 5, но, когда я была в магазине, решила купить билет Powerball, просто по мимолетной прихоти. Рано утром я проверяла билет, увидела, что выиграла миллион, и начала кричать», — рассказала женщина.

Выигрыш она планирует потратить на большой дом, где бы смогла жить вся ее семья.

До этого житель Огайо выиграл большую сумму, указав в билете номер лицензии на свою овчарку. В некоторых штатах это – необходимый документ для того, чтобы завести животное. В результате он выиграл $50 тысяч (чуть более 4,5 миллиона рублей). Победитель заявил, что часть денег потратит на то, чтобы выплатить долги.

Ранее в США мужчина поверил рекламе и выиграл в лотерее крупную сумму.

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