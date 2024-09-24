Американка выиграла в лотерею по прихоти

Американская пенсионерка из штата Мичиган выиграла в лотерею $1 миллион благодаря тому, что в последний момент купила не тот билет, который собиралась. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

«Обычно я играю только в Fantasy 5, но, когда я была в магазине, решила купить билет Powerball, просто по мимолетной прихоти. Рано утром я проверяла билет, увидела, что выиграла миллион, и начала кричать», — рассказала женщина.

Выигрыш она планирует потратить на большой дом, где бы смогла жить вся ее семья.

До этого житель Огайо выиграл большую сумму, указав в билете номер лицензии на свою овчарку. В некоторых штатах это – необходимый документ для того, чтобы завести животное. В результате он выиграл $50 тысяч (чуть более 4,5 миллиона рублей). Победитель заявил, что часть денег потратит на то, чтобы выплатить долги.

Ранее в США мужчина поверил рекламе и выиграл в лотерее крупную сумму.