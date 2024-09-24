Россиянин выпал из лодки и попал под механизм мотора, мужчина в тяжелом состоянии

Житель ХМАО пострадал во время прогулки на лодке. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на реке Конда, в районе лодочной станции поселка Выкатной. Россиянин выпал из средства передвижения и попал в механизм мотора. В результате 46-летний мужчина получил серьезные травмы.

Очевидцы помогли пострадавшему выбраться на берег, его осмотрели медики и направили в больницу. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

В ведомстве напомнили о том, что при использовании судна нужно соблюдать правила безопасности.

До этого житель Сургута оказался в медучреждении после того, как попал под винт моторной лодки. Пенсионер купался в водохранилище, когда на него наехала моторная лодка.

В результате мужчина получил травмы, большинство из них – повреждения головы, в том числе черепно-мозговая травма, перелом челюсти. Чтобы восстановить целостность мозга, понадобилось несколько часов. Спустя месяц, россиянина выписали на амбулаторное лечение.

Ранее в Башкирии рыбак застрял на сдувшейся лодке посреди реки.