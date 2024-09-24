Иностранцев собрались выдворять из России за пропаганду чайлдфри

Пропаганда идей движения «чайлдфри» со стороны проживающих в России иностранцев, в том числе через интернет, будет грозить выдворением из страны. Это указано в подготовленном депутатами Госдумы законопроекте.

Как пояснили авторы инициативы, в интернете функционируют сообщества, которые пропагандируют отказ от рождения детей и выражают неуважение как к родительству, так и к многодетным семьям. Законопроект нацелен на защиту от распространения такого контента в интернете, средствах массовой информации, фильмах и рекламе.

Депутат Госдумы и сторонница законопроекта Яна Лантратова рассказывала «Газете.Ru», что штрафы за пропаганду чайлдфри будут накладываться на тех россиян, которые уговаривают других женщин отказаться от деторождения. Она также отмечала, что наказание не будет грозить женщинам, которые высказываются о нежелании иметь детей.

23 сентября российский кабмин поддержал законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри. В документе указано, что за это собираются наказывать наравне с пропагандой нетрадиционных отношений и смены пола — штрафы за такие правонарушения для граждан составляют от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

Ранее россияне ответили, ощущают ли они пропаганду чайлдфри.