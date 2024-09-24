Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранцев собрались выдворять из России за пропаганду чайлдфри

Пропаганда чайлдфри со стороны иностранцев будет грозить выдворением из РФ

close
Depositphotos

Пропаганда идей движения «чайлдфри» со стороны проживающих в России иностранцев, в том числе через интернет, будет грозить выдворением из страны. Это указано в подготовленном депутатами Госдумы законопроекте.

Как пояснили авторы инициативы, в интернете функционируют сообщества, которые пропагандируют отказ от рождения детей и выражают неуважение как к родительству, так и к многодетным семьям. Законопроект нацелен на защиту от распространения такого контента в интернете, средствах массовой информации, фильмах и рекламе.

Депутат Госдумы и сторонница законопроекта Яна Лантратова рассказывала «Газете.Ru», что штрафы за пропаганду чайлдфри будут накладываться на тех россиян, которые уговаривают других женщин отказаться от деторождения. Она также отмечала, что наказание не будет грозить женщинам, которые высказываются о нежелании иметь детей.

23 сентября российский кабмин поддержал законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри. В документе указано, что за это собираются наказывать наравне с пропагандой нетрадиционных отношений и смены пола — штрафы за такие правонарушения для граждан составляют от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

Ранее россияне ответили, ощущают ли они пропаганду чайлдфри.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами