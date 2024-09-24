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«Закройте рот и не звоните»: диспетчер скорой грубо ответила россиянке

В Приморье диспетчер скорой грубо ответила на вызов и попросила не звонить

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Приморье местная жительница записала часть разговора с диспетчером скорой помощи, во время которого оператор грубо общается с пациенткой. Аудиозапись разговора разместил Telegram-канал Nadega_news_.

Инцидент, как утверждает пациентка, произошел в Надеждинском районе. На записи слышно, как женщина здоровается с диспетчером, но та, услышав голос позвонившей, отвечает: «Я не хочу даже вас слышать, вам сказано, что к вам скорая уехала. Закройте рот, пожалуйста, и сюда больше не звоните».

Со слов автора пациентки, бригада приехала к ней через час.

В комментариях подписчики канала отметили, что для оценки ситуации нужно знать предысторию разговора. Некоторые предположили, что женщина звонила в диспетчерскую слишком много раз.

Часть местных жителей отметили, что также сталкивались с равнодушной, а в некоторых случаях неэтичной манерой общения операторов. Но были и хорошие сообщения, в которых жители похвалили и работу операторов, и самих бригад.

«У меня лично был приступ (падала в обмороки). Звонила в скорую, была с маленьким ребенком, ко мне не приехали, мне перезванивали и спрашивали три раза, как я себя чувствую», «Пришлось в текущем году обращаться в скорую Надеждинска через колл-центр в Артеме, по несколько раз в месяц вызывали к больной матери преклонного возраста, 88 лет. И ни разу не слышала от диспетчера грубости, либо некорректного ответа», — выступили в комментариях в защиту медработников.

Ранее в Челябинске блогер заявила, что скорая не приезжала на вызов к сыну два часа.

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