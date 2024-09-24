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Экс-финансисту группы «Сумма» вынесли приговор за участие в преступном сообществе

Бывшего финансиста группы «Сумма» Кабанова приговорили к 16,5 года колонии

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Depositphotos

Бывшего финансиста группы «Сумма» Александра Кабанова приговорили к 16,5 года колонии строгого режима за мошенничество, а также за организацию преступного сообщества и участие в его деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо срока, Кабанову назначили штраф в размере 1,5 млн рублей.

Подельник мужчины, бывший топ-менеджер компании «Глобалэлектросервис» Хачим Эристов, получил 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 1,3 млн рублей.

Суд установил, что в 2010–2011 годах ФСК ЕЭС и ОАО «Глобалэлектросервис» заключили контракты на поставку оборудования для подстанций по завышенной стоимости. Следствие считает, что действия Эристова и Кабанова причинили ФСК ЕЭС ущерб на 660 млн рублей. Общая же сумма ущерба достигла 850 млн рублей.

Отмечается, что вину подсудимые не признали.

23 сентября в Севастополе предъявили местному жителю обвинение в хищении 60 млн рублей, вложенных коммерсантами в его несуществующий бизнес. Поясняется, что он предложил знакомым торговцам вложить деньги в развитие сети магазинов, а взамен пообещал высокую прибыль. Однако выполнять взятые на себя обязательства мужчина не планировал.

Ранее сообщалось об инциденте в Красноярском крае, где россиянка продала машину, набрала кредитов и отдала мошенникам 9,3 млн рублей.

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