Дачникам рассказали, как вырастить в огороде здоровый урожай

Дачники смогут получить на своем огороде полностью здоровый урожай, если откажутся от использования химических пестицидов. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал агроном Артем Мажоров.

Кроме того, по его словам, с момента посева семян садоводам важно использовать биологические препараты — сенную палочку и триходерму. Эксперт пояснил, что они обеспечат иммунный ответ в самой почве. Сенная палочка — это бактерия, которая содержится в различных препаратах.

«Бактерия либо находится рядом с корневой системой растения на поверхности листа, либо проникает внутрь и обеспечивает растение биологически активными веществами. Она вырабатывает более чем 250 различных биологически активных веществ и микроферментов и обеспечивает защиту растения от патогенных агентов. Существуют исследования о том, что сенная палочка обладает противовирусным действием», — уточнил Мажоров.

Препараты, в которых есть триходерма, могут защищать почву и препятствовать нападению вредителей на растения. Кроме того, они способствуют возможности более комфортно переносить неблагоприятные условия: перепады температуры, стрессы, заморозки и так далее.

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев до этого говорил, что плохой урожай картофеля, на который пожаловались дачники, может быть вызван поздним сбором урожая и наличием болезней.

Ранее сообщалось, что на российских прилавках появятся «технические яблоки» из-за потери 13% урожая.