Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачникам рассказали, как вырастить в огороде здоровый урожай

Агроном Мажоров: дачникам стоит отказаться от химических пестицидов

close
Shutterstock

Дачники смогут получить на своем огороде полностью здоровый урожай, если откажутся от использования химических пестицидов. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал агроном Артем Мажоров.

Кроме того, по его словам, с момента посева семян садоводам важно использовать биологические препараты — сенную палочку и триходерму. Эксперт пояснил, что они обеспечат иммунный ответ в самой почве. Сенная палочка — это бактерия, которая содержится в различных препаратах.

«Бактерия либо находится рядом с корневой системой растения на поверхности листа, либо проникает внутрь и обеспечивает растение биологически активными веществами. Она вырабатывает более чем 250 различных биологически активных веществ и микроферментов и обеспечивает защиту растения от патогенных агентов. Существуют исследования о том, что сенная палочка обладает противовирусным действием», — уточнил Мажоров.

Препараты, в которых есть триходерма, могут защищать почву и препятствовать нападению вредителей на растения. Кроме того, они способствуют возможности более комфортно переносить неблагоприятные условия: перепады температуры, стрессы, заморозки и так далее.

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев до этого говорил, что плохой урожай картофеля, на который пожаловались дачники, может быть вызван поздним сбором урожая и наличием болезней.

Ранее сообщалось, что на российских прилавках появятся «технические яблоки» из-за потери 13% урожая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами