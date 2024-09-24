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В Ленобласти ребенок попал в реанимацию после приема антибиотика

В Ленобласти годовалый ребенок потерял сознание после укола антибиотиком

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Depositphotos

В Ленинградской области ребенок пострадал после того, как ему вкололи дозу антибиотика. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Шувалово. Как рассказала мать пострадавшего, годовалый сын заболел ОРВИ, после чего они обратились к врачу и тот выписал младшему члену семьи антибиотик.

Болезнь мальчик переносил около двух недель, часть этого времени россиянка делала ребенку уколы. В день произошедшего она ввела сыну очередную дозу препарата, после чего у мальчика начались судороги, он потерял сознание.

Приехавшие на место медики направили ребенка в больницу, где его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивают как тяжелое. Почему организм младшего члена семьи так отреагировал на лекарство, неизвестно.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент специалисты ведомств проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее на Сахалине спасли девочку, потерявшую сознание из-за чупа-чупса.

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