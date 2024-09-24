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Москвичам пообещали возвращение летнего тепла

Синоптик Цыганков: летнее тепло вернется в Москву в среду

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Алексей Майшев/РИА Новости

Летнее тепло вернется в Москву в среду, 25 сентября, температура воздуха в этот день снова превысит климатическую норму. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, температура в ночь на среду составит +4...+9°C, по области возможно понижение до -1°C. При этом днем воздух прогреется уже до +20...+25°C. В четверг, 26 сентября, ночью прогнозируется +7...+12°C, днем — +21...+23°C. До конца недели температура воздуха также останется выше климатической нормы, уточнил синоптик. В ночные часы ожидается +9...+14°C, дневные — +19…+24°C.

Однако Цыганков добавил, что говорить о начале «бабьего лета» пока преждевременно.

«В воскресенье за счет того, что облачность побольше, ожидается небольшой дождь, днем — около +19°C. Но облачность с дождем никак не тянет на бабье лето, поэтому я бы еще подождал», — заключил он.

На сайте Гидрометцентра до этого сообщили, что переменная облачность, без осадков и температура до +20°C ожидается в Москве во вторник, 24 сентября. Ветер будет южный скоростью 3-8 м/с, а атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Ранее синоптик рассказал о погоде на юге России на неделе.

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