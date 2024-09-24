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Пострадавшие от ботулизма собрались судиться с «Самокатом» и «Кухней на районе»

РБК: пострадавшие от ботулизма подали в суд на «Самокат» и «Кухню на районе»

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В Дорогомиловский районный суд столицы 12 сентября поступил первый иск о компенсации морального вреда по причине нанесения вреда жизни и здоровью к компании «Умный ритейл» (бренд «Самокат»). Об этом сообщило РБК со ссылкой на картотеку судов общей юрисдикции Москвы.

Представляющий интересы истцов директор по правовым вопросам Destra Legal Борис Фельдман рассказал, что иск связан с отравлением фасолью в салате «Лобио» из «Кухни на районе».

Юрист отметил, что с конца августа к «Кухне на районе» и «Самокату» подали пять исков по делу об отравлении. Пострадавшие ожидают регистрации дел. Всего планируют подать 30 исков, однако пострадавшие в основном смогли достичь соглашения на досудебном этапе, уточнил Фельдман. Суммы исков составили от 250 тысяч до 2 млн рублей, добавил он.

Роскачество начало проверку фасоли и тунца из-за заражений ботулизмом в России. О таких намерениях ведомства в интервью «Газете.Ru» рассказывал его глава Максим Протасов. В связи с ситуацией, связанной с массовыми отравлениями, Роскачество проведет исследование консервированного тунца и консервированной фасоли, одна из задач — выявить, есть ли признаки ботулизма, сообщал Протасов.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться ГОСТы на бургеры, салаты и суши.

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