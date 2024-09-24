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В Иркутской области 15-летний подросток зарезал 12-летнюю девочку во время ссоры

В Иркутской области подростка подозревают в убийстве 12-летней девочки

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Shutterstock

В Иркутской области подростка подозревают в убийстве 12-летнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Тернополь. По версии следствия, между 12-летней девочкой и 15-летним юношей произошел конфликт, причину в ведомстве не уточняют. Во время ссоры молодой человек нанес школьнице множественные удары ножом. Девочка скончалась от травм.

В отношении подростка возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.

В прокуратуре организовали проверку. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на подругу девочки, после убийства юноша позвонил учителю физкультуры и рассказал, что нашел тело. После этого молодой человек скрылся.

«Местные утверждают: когда к 15-летнему парню нагрянули сотрудники, он ничего не помнил. В его портфеле нашли наркотики», – сообщается в публикации.

Друзья арестованного заявили, что каких-либо проблем с запрещенными веществами у подростка не было, его описали как «неконфликтного».

Ранее на Урале мужчина напал с ножом на участника СВО, объявленного в розыск за дезертирство.

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