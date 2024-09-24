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Владелец «Флибусты» объявил о закрытии сайта из-за рака мозга

Онлайн-библиотека Flibusta закрывается из-за опухоли у ее создателя

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Sharaf Maksumov/Shutterstock/FOTODOM

Онлайн-библиотека Flibusta («Флибуста»), которая заблокирована в России, прекращает свою работу из-за того, что у ее создателя обнаружили опухоль «неприличных размеров». В этом признался сам автор проекта, передает РБК.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, «Флибуста» на этом, видимо, закончилась, как и я сам», — написал мужчина, скрывающийся за псевдонимом Stiver.

Он добавил, что серверы для работы Flibusta оплачены еще на несколько недель.

Глиобластома — это злокачественная опухоль центральной нервной системы, без лечения она может привести человека к летальному исходу всего за несколько месяцев.

Власти России еще в 2015 году пытались заблокировать сайт Flibusta из-за его «пиратской» деятельности. Из-за этого число заходов на Flibusta.net с 4 млн в октябре 2015 года упало до 163 тыс. в марте 2016 года. Онлайн-библиотека избегала блокировки за счет создания многочисленных «зеркал» — копий сайта с аналогичным контентом. В апреле 2016 года Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке онлайн-библиотеки.

Ранее ученые повысили эффективность лечения рака с помощью холестерина.

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