Омские подростки, поджегшие вертолет Ми-8, отправились в СИЗО на два месяца

Суд избрал меру пресечения молодым людям, которых подозревают в совершении террористического акта в Омске. Об этом сообщает Центральный районный суд города.

Обоих 16-летних подростков арестовали. Под стражей они пробудут до 21 ноября текущего года, содержаться они будут в следственном изоляторе.

Пока что постановление не вступило в законную силу.

Школьников задержали после того, как 21 сентября они подобрались к вертолету на местной авиабазе. Молодые люди бросили коктейль Молотова в вертолет Ми-8. По предварительной информации, техника была списанной.

В результате вертолет сгорел. Правоохранители оперативно вышли на подозреваемых, ими оказались два подростка. По их словам, неизвестные связались с ними в мессенджере и предложили выполнить задание, за которое школьники получат деньги. Предполагалось, что им дадут по $20 тысяч, но переводов они так и не получили.

Ранее в Югре подростки бросили в здание роддома коктейль Молотова.