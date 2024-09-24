Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый по делу о стрельбе возле офиса Wildberries назвал себя случайным очевидцем

РИА Новости: обвиняемый в попытке захвата офиса WB заявил, что проходил мимо

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries рассказал, что оказался на месте событий случайно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, обвиняемый утверждал, что беспрепятственно зашел в торговый центр на звуки стрельбы. По его словам, он видел потерпевших, однако никаких противоправных действий не совершал.

Адвокат обвиняемого отметил, что в деле нет данных о причастности его подзащитного к вменяемым преступлениям, а ходатайство следствия о его аресте «основано на предположениях». Как указано в судебных документах, юрист просил избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

24 сентября также стало известно, что 14 обвиняемых по делу о стрельбе возле офиса Wildberries обжаловали решения об аресте.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо». Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее три фигуранта «дела Wildberries» признали вину.

Все новости на тему:
Стрельба в офисе Wildberries
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами