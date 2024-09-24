Обвиняемый по делу о стрельбе возле офиса Wildberries назвал себя случайным очевидцем

Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries рассказал, что оказался на месте событий случайно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, обвиняемый утверждал, что беспрепятственно зашел в торговый центр на звуки стрельбы. По его словам, он видел потерпевших, однако никаких противоправных действий не совершал.

Адвокат обвиняемого отметил, что в деле нет данных о причастности его подзащитного к вменяемым преступлениям, а ходатайство следствия о его аресте «основано на предположениях». Как указано в судебных документах, юрист просил избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

24 сентября также стало известно, что 14 обвиняемых по делу о стрельбе возле офиса Wildberries обжаловали решения об аресте.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо». Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее три фигуранта «дела Wildberries» признали вину.