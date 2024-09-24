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Стало известно, кто чаще всего покупает водку

«Ромир»: в России водку чаще всего покупают женатые мужчины

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Варвара Гертье/РИА Новости

В России чаще всего покупают водку мужчины в браке и старше 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

«Основные покупатели категории — женатые мужчины старше 30 лет с доходом средним и выше, без детей или в семье с одним ребенком», — говорится в исследовании.

Женщины стали покупать водку меньше, их доля составляет 36,5%, отметили аналитики.

Число жителей страны в возрасте от 25 до 34 лет, покупающих водку, снизилось на 15%. При этом количество любителей крепкого напитка от 18 до 24 лет увеличилось на 7%. Основная доля потребителей водки — это россияне старше 35 лет (свыше 80%).

Средний чек достиг отметки 332 рубля, а средний объем покупки — 0,49 литра, добавили аналитики.

В исследовании приняли участие 40 тысяч совершеннолетних респондентов по всей России.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщал, что в ближайшие несколько лет в России могут реализовать запрет на продажу крепких алкогольных напитков гражданам, чей возраст не достиг 21 года.

Ранее россиянам назвали причину осеннего скачка цен на водку.

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