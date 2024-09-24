Фигурант дела экс-замглавы МО Фомин активно сотрудничает со следствием

Соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, проходящий по делу о взятке бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сотрудничает с правоохранительными органами. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации суда, Фомин и его защитники выступили против продления меры пресечения, считая доводы следствия необоснованными и голословными. Сообщается, что Фомин не пытался скрываться и активно содействует проведению расследования.

В материалах суда указано, что Фомин не признает свою вину в инкриминируемом преступлении. Несмотря на это, суд решил продлить его арест до 23 декабря.

По этому делу также был задержан предприниматель Сергей Бородин, которого обвиняют в посредничестве в передаче взятки Иванову, тогда как Фомина упоминают как подозреваемого в ее даче. По версии следствия, Фомин оказывал услуги имущественного характера Иванову, Бородину и другим лицам, подразумевающие освобождение от обязанности платить за товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий.

Ранее экс-замминистра обороны РФ Попову предъявили обвинение в мошенничестве.