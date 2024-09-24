Напавший на мужчин в Приморье медведь разорвал 30 собак, подключены Росгвардия и полиция

Медведя, который задрал двух мужчин на дачном участке в Приморье, ранили возле поселковой школы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

После нападения на мужчин хищник ночью разорвал около 30 собак в приюте для бродячих животных в Лучегорске.

Сейчас в ситуацию уже вмешались полиция и Росгвардия. Они проводят рейды на машинах. Также местность осматривают охотоведы. Им выдали разрешение на ликвидацию животного.

По информации Telegram-канала, сегодня в утреннее время медведя видели возле общеобразовательной школы №2.

По предварительным данным, его ранили из ружья, но ему удалось сбежать и спрятаться.

Администрация запретила ходить в первый и второй микрорайоны поселка — есть риск встречи с опасным животным.

Вчера в следственном управлении СК России по Приморскому рассказали, что медведь напал на двух мужчин в дачном доме рядом с Лучегорском. Нападение было летальным.

По информации краевого министерства лесного хозяйства, жертвами стали отец и сын. Также стало известно, что за день до трагедии медведь напал на собаку в этом же дачном поселке, но местные жители не сообщили об этом инциденте.

Ранее браконьер из Приамурья перепутал товарища с животным, выстрелил в него и попал.