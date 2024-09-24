Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Напавший на мужчин в Приморье медведь разорвал 30 собак, подключены Росгвардия и полиция

Напавший на мужчин в Приморье медведь разорвал 30 собак в приюте, его ранили

close
Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

Медведя, который задрал двух мужчин на дачном участке в Приморье, ранили возле поселковой школы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

После нападения на мужчин хищник ночью разорвал около 30 собак в приюте для бродячих животных в Лучегорске.

Сейчас в ситуацию уже вмешались полиция и Росгвардия. Они проводят рейды на машинах. Также местность осматривают охотоведы. Им выдали разрешение на ликвидацию животного.

По информации Telegram-канала, сегодня в утреннее время медведя видели возле общеобразовательной школы №2.

По предварительным данным, его ранили из ружья, но ему удалось сбежать и спрятаться.

Администрация запретила ходить в первый и второй микрорайоны поселка — есть риск встречи с опасным животным.

Вчера в следственном управлении СК России по Приморскому рассказали, что медведь напал на двух мужчин в дачном доме рядом с Лучегорском. Нападение было летальным.

По информации краевого министерства лесного хозяйства, жертвами стали отец и сын. Также стало известно, что за день до трагедии медведь напал на собаку в этом же дачном поселке, но местные жители не сообщили об этом инциденте.

Ранее браконьер из Приамурья перепутал товарища с животным, выстрелил в него и попал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами