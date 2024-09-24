Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Чукотке запустили новый энергоцентр

На Чукотке запустили энергоцентр, который заменит Билибинскую АЭС

close
Depositphotos

На Чукотке официально запустили новый энергоцентр, который впоследствии заменит мощности Билибинской АЭС, обеспечивающей теплом и электроэнергией жителей Билибино и ключевых горнорудных и золотодобывающих предприятий региона. Об этом сообщается на сайте правительства автономного округа.

В Билибино прошла торжественная церемония открытия энергоцентра. Он будет постепенно заменять Билибинскую АЭС, которая в настоящее время снабжает теплом и электричеством около 5,5 тысячи жителей города и крупные предприятия Чукотского автономного округа. Также ожидается, что в ходе реализации проекта будет создано приблизительно 300 новых рабочих мест.

Церемонию открытия возглавил вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Губернатор региона Владислав Кузнецов подчеркнул, что с 2025 года именно этот энергоцентр станет основным источником отопления для жителей Билибино и будет обеспечивать функционирование всего Чаун-Билибинского энергоузла.

Кузнецов также отметил, что строительство велось с 2019 года в сложных условиях Арктической зоны, принимая во внимание вечную мерзлоту, крайне низкие температуры и повышенные нагрузки от ветра и снега. Кроме того, в процессе работы был успешно решен вопрос импортозамещения комплектующих.

Общая установленная тепловая мощность нового объекта составит 66 МВт, а установленная электрическая мощность — 25 МВт.

До этого в «Росатоме» назвали проект мощных атомных станций в районе Владивостока и Хабаровска мощнейшим импульсом экономического развития всего Дальнего Востока.

Ранее эксперт сообщил возможные места строительства электростанций на Дальнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами