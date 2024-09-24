На Чукотке запустили новый энергоцентр

На Чукотке официально запустили новый энергоцентр, который впоследствии заменит мощности Билибинской АЭС, обеспечивающей теплом и электроэнергией жителей Билибино и ключевых горнорудных и золотодобывающих предприятий региона. Об этом сообщается на сайте правительства автономного округа.

В Билибино прошла торжественная церемония открытия энергоцентра. Он будет постепенно заменять Билибинскую АЭС, которая в настоящее время снабжает теплом и электричеством около 5,5 тысячи жителей города и крупные предприятия Чукотского автономного округа. Также ожидается, что в ходе реализации проекта будет создано приблизительно 300 новых рабочих мест.

Церемонию открытия возглавил вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Губернатор региона Владислав Кузнецов подчеркнул, что с 2025 года именно этот энергоцентр станет основным источником отопления для жителей Билибино и будет обеспечивать функционирование всего Чаун-Билибинского энергоузла.

Кузнецов также отметил, что строительство велось с 2019 года в сложных условиях Арктической зоны, принимая во внимание вечную мерзлоту, крайне низкие температуры и повышенные нагрузки от ветра и снега. Кроме того, в процессе работы был успешно решен вопрос импортозамещения комплектующих.

Общая установленная тепловая мощность нового объекта составит 66 МВт, а установленная электрическая мощность — 25 МВт.

До этого в «Росатоме» назвали проект мощных атомных станций в районе Владивостока и Хабаровска мощнейшим импульсом экономического развития всего Дальнего Востока.

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