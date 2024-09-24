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«Примводоканал» незаконно складировал отходы вблизи Владивостока

Прокуратура: «Примводоканал» хранил отходы сточных вод в пригороде Владивостока

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Павел Лисицын/РИА Новости

Природоохранная прокуратура обнаружила факты незаконного хранения отходов, возникающих после очистки сточных вод, в пригороде Владивостока. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру, проверка была инициирована после жалоб жителей поселка Де-Фриз.

Уточняется, что на земельном участке, предназначенном для сельскохозяйственного использования, предприятие КГУП «Приморский водоканал» складировало отходы, образующиеся в процессе биологической очистки сточных вод, что стало причиной неприятного запаха. В результате незаконных действий был причинен ущерб земле в размере 3,3 миллиона рублей.

Начальник экологического отдела фирмы был привлечен к административной ответственности за несоблюдение экологических норм, ему выписали штрафы на общую сумму 20 тысяч рублей. Прокуратура подала иск в суд с требованием устранить несанкционированное складирование отходов, рекультивировать участок и компенсировать нанесенный ущерб. В настоящее время иск находится на стадии рассмотрения.

Также прокуроры ведут аналогичную проверку в Советском районе Владивостока, где уже проведен осмотр места складирования отходов.

До этого исследование помета чаек показало, что живущие на свалках птицы могут распространять устойчивые к антибиотикам грибки.

Ранее в Белгороде загорелся мусорный полигон.

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