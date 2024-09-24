На Камчатке пропало судно с тремя людьми

Мотобот с тремя людьми пропал в Авачинском заливе Камчатского края. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Судно исчезло в районе мыса Поворотного. Пропавших пытались найти товарищи, но работа результатов не принесла.

В настоящее время в поисках мотобота с людьми задействовали 21 специалиста МЧС России и четыре единицы техники.

До этого сообщалось, что в конце августа на Камчатке поднимали авиацию МЧС для поиска двоих мужчин и 15-летнего подростка, пропавших в Охотском море.

Кроме того, в августе на Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту, включая трех членов экипажа и 19 пассажиров. На следующий день были найдены его обломки. Следователи рассматривают две основные версии крушения: ошибка пилота или техническая неисправность. По факту крушения вертолета назначили свыше 100 судебных экспертиз.

В сентябре на юге Сахалина спасатели искали трех мужчин, которые вышли в Охотское море на лодке и пропали.

Ранее россиянка пропала во время шторма, но сама приплыла обратно.