Блинкен не стал говорить о возможной встрече с Лавровым

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не дал ответа на вопрос о вероятной встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

19 сентября руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что не ожидают контактов Блинкена и Лаврова на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке.

В июле заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена не актуальна, все сигналы со стороны Москвы доводятся до Вашингтона по действующим каналам.

В июле Лавров участвовал в переговорах министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и представителей стран-партнеров с политическим руководством, возглавляемым Лаосом. Во время этого мероприятия российский министр сидел прямо напротив госсекретаря США Блинкена, о чем свидетельствуют распространенные видеозаписи с данной встречи.

Ранее сообщалось, что Лавров проведет множество встреч на высокой неделе ГА ООН в США.