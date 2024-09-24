Суд арестовал еще один особняк экс-замглавы Минобороны РФ Иванова

Суд наложил обеспечительный арест на подмосковный особняк экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как рассказал собеседник агентства, загородный дом Иванова находится в поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском городском округе Московской области. Из-за ареста бывший замглавы Минобороны не может совершать какие-либо сделки с этой недвижимостью. По словам источника в правоохранительных органах, примерная стоимость загородного дома составляет 1 млрд рублей.

Днем 23 сентября стало известно об аресте особняка в Чистом переулке в центре Москвы по делу Иванова. Согласно судебным документам, недвижимость была оформлена на предприятие, к которому имеет отношение фигурант дела.

У бывшего замминистра обороны также есть особняк в Тверской области, который оценивается в 2 млрд рублей. Площадь дома составляет 3 тыс. кв. м, внутри имеются СПА-комплекс и бассейн. На участке есть небольшие домики для прислуги и вертолетная площадка с ангаром. В августе депутат Госдумы Нина Останина предложила изъять его и передать участникам спецоперации на Украине.

Ранее Иванову продлили срок содержания под стражей.