Следствие продолжает искать всех фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries

Следствие пока установило не всех участников организованной группы, напавшей на офис Wildberries в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Преступления совершены в составе организованной группы, не все участники которой до настоящего времени установлены», — отмечается в судебных документах.

В них также говорится о том, что инкриминируемые задержанным преступления были направлены против общественной безопасности и порядка управления. В документах подчеркивается, что у арестованных нет контроля за своим поведением и они склонны совершать противоправные действия.

Потасовка, переросшая в стрельбу, случилась у главного офиса Wildberries в Москве 18 сентября. Бизнесмен Владислав Бакальчук, который является супругом основательницы компании Татьяны Бакальчук, решил попасть в здание в сопровождении охраны и бойцов ММА.

По словам Татьяны Бакальчук, ее муж хотел захватить помещение. Владислав Бакальчук, в свою очередь, утверждал, что приехал на переговоры по вопросу строительства новых складов.

Всего в результате стрельбы пострадали девять человек, двоих из которых спасти не удалось. Под стражей оказались 30 человек.

Ранее Татьяна Бакальчук сообщила о смене фамилии.