Онколог рассказал, как предотвратить рак шейки матки

Рак шейки матки относится к распространенным злокачественным опухолям и находится на первом месте среди онкозаболеваний женской половой сферы среди пациенток репродуктивного возраста. В России показатели заболеваемости немного выше — 15,7 случая на 100 тыс. населения, по сравнению с общемировыми —13,3 случая на 100 тыс. населения. Эксперты прогнозируют, что уже к 2030 году уровень заболеваемости может вырасти, рассказал «Газете.Ru» Сергей Анпилогов, к.м.н., заведующий отделением хирургических методов лечения онкологических заболеваний клиники «МАК».

Многие россиянки халатно относятся к своему женскому здоровью, редко посещают гинеколога, не проходят обязательных скринингов, тем самым делая более реалистичными прогнозы по увеличению заболеваемости раком шейки матки.

«Далеко не все знают о том, что этому виду рака предшествуют предраковые состояния. Это целая группа заболеваний, которые имеют общее название CIN или дисплазия шейки матки. Сейчас они успешно поддаются лечению современными препаратами с направленным действием, в некоторых случаях, даже без хирургического вмешательства. Если дисплазию вовремя обнаружить и пролечить, женщина может никогда не столкнуться с злокачественной опухолью шейки матки», — объяснил он.

Главной причиной развития предраковых состояний, так же, как и рака, считается вирус папилломы человека (ВПЧ). В настоящее время известно, что более 10 его штаммов относятся к группе высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы). Он передается преимущественно половым путем. Поэтому в зоне риска так или иначе находятся все, кто имеет незащищенные половые контакты.

«Сегодняшние россиянки недостаточно осведомлены о проблеме и не придают большого значения наличию у себя ВПЧ. Это подтверждают результаты опросов, так, согласно их данным, более 60% российских женщин не знают о том, что ВПЧ может стать причиной развития рака шейки матки», — добавил врач.

На сегодняшний день существует эффективная защита от ВПЧ — вакцинация. Но для достижения максимального эффекта проводить ее надо девочкам и мальчикам (которые часто становятся переносчиками вируса) в подростковом возрасте до начала половой жизни.

«Но отчаиваться не стоит, даже если вирус онкогенного типа уже присутствует в организме, это не означает, что у женщины незамедлительно разовьется рак. Обычно на это уходит более 10 лет. Тем не менее знать свой ВПЧ-статус необходимо каждой женщине, даже в молодом возрасте. Ведь в случае носительства онкогенного штамма она должна находиться под пристальным наблюдением, чтобы вовремя обнаружить дисплазию и не допустить развития рака», — подчеркнул онколог.

Дисплазия шейки матки, как и рак, протекает бессимптомно, поэтому, если женщина регулярно не приходит к врачу, она может не знать о заболевании. Таким образом, пациенткам любого возраста рекомендуется посещать гинеколога не реже 1 раза в год. Также при профилактических осмотрах необходимо сдавать анализы на выявление предраковых состояний. До 30 лет это делается раз в 3 года, после 30 – ежегодно.

«Лучшим вариантом считается ко-тестирование. Оно включает в себя анализ на ВПЧ и цитологию шейки матки. Раньше гинекологи обходились преимущественно цитологией, но сейчас, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, в первую очередь проводят тестирование на наличие ВПЧ. Это связано с тем, что рак стали чаще выявлять у женщин, у которых цитологическое исследование соответствовало норме», — резюмировал врач.

Ранее россиянам рассказали, как биоинформатика помогает лечить рак.