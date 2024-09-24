В сентябре на четверть больше россиян отдыхали за границей

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования и рассказал о туристических предпочтениях россиян.

Выяснилось, что они стали чаще ездить за границу: доля зарубежных заказов за год выросла на четверть и достигла 25%. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самым популярным городом оказался Стамбул: на него пришлось 9,5% отельных бронирований, что, однако, на 10% меньше, чем год назад. Следом идут Дубай, где отдыхали 4,0% туристов (-20% относительно сентября 2023-го), и Минск с долей 3,8% (востребованность города снизилась на 19%).

Кроме того, в топе оказались Тбилиси (доля — 3,1%), Ереван (3,0%), Алматы (2,3%), Сеул (2,2%), Шанхай (2,1%), Баку (2,0%) и Париж (1,9%).

Продолжается рост интереса к Азии: в сентябре столицу Южной Кореи посетили в три раза больше россиян, более популярным стал и Шанхай (+58%). Помимо этого, путешественники стали чаще отдыхать в Баку (+35%), Тбилиси (+24%), Алматы (+21%) и Париже (+19%). А вот в Ереване в начале осени было забронировано на 38% меньше гостиниц, чем годом ранее.

Лидером рейтинга традиционно стала Москва: на столицу пришлось 20,9% отельных заказов. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 13,6%; популярность обеих столиц увеличилась на 11%. На третьей строчке оказался Сочи, где, как и год назад, отдыхали 7,8% путешественников.

В список также вошли Казань (доля — 3,2%), Екатеринбург (2,1%), Калининград (2,0%), Краснодар (1,9%), Нижний Новгород (1,8%), Ростов-на-Дону (1,6%) и Новосибирск (1,5%).

За год серьезно вырос интерес к Новосибирску: там оформлено на 50% больше заказов. Также увеличился спрос на отели в Нижнем Новгороде (+38%), Ростове-на-Дону (+33%), Екатеринбурге (+31%), Калининграде (+25%) и Казани (+23%).

Ранее выяснилось, что более половины россиян используют ритуалы для заботы о красоте и гигиене в путешествии.