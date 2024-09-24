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Более трети россиян не доверяют рекламе без маркировки

Реклама без маркировки вызывает недоверие у трети россиян

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Shutterstock

С принятия закона о маркировке рекламы прошло два года, а год — после введения штрафов за размещение без пометок. Эксперты платформы омниканального маркетинга Calltouch выяснили, как изменения повлияли на рынок и отношение компаний и их клиентов к промаркированной рекламе. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Цель введения ответственности за отсутствие маркировки — «обеление» рынка рекламы. Однако компании-рекламодатели и потребители отреагировали на новые правила по-разному. Спустя два года рекламные сообщения без маркировки вызывают недоверие у 36% россиян, около 13% сомневаются в надежности таких рекламодателей. Треть опрошенных не обращает внимания на наличие маркировки. Многие реагируют и на ее отсутствие — около 10% пишут об этом в комментариях, а 4,2% направляют жалобу в соответствующие инстанции.

Компании до сих пор учатся соблюдать все правила маркировки рекламы, но россияне считают, что бренды справляются с этим лишь частично. Большинство (29,8%) отмечают редкое соблюдение всех норм. Около 19% видят компании, которые все еще ищут лазейки, по мнению 14% — они делают это «скорее для галочки». Более 12,5% заметили маркированную рекламу только у крупных компаний. Почти каждый десятый уверен, что бизнес готов маркировать все свои рекламные сообщения только после того, как получит и выплатит штраф за нарушение.

«Мы движемся к более этичному и ответственному продвижению, и обязательная маркировка рекламы отчасти отражает этот тренд. Спустя два года она не снизила эффективность, а рынок привык и научился работать в новых реалиях. Интересно, что мы замечаем контроль маркировки самой аудиторией. При этом правила эффективности не меняются. Целевая реклама с уместным креативом и четким позиционированием сообщения не вызовет недовольства у клиента, в том числе с отметкой о маркировке», — отмечает Виктория Одинцова, директор по маркетингу Calltouch.

Введение ответственности за неправильную маркировку рекламы, по мнению почти половины (44%) опрошенных, не изменило в целом правила рынка. При этом многие одобряют новые меры. Около 14% считают справедливым, что блогеры теперь платят налоги, каждый десятый называет закон движением в сторону прозрачности рекламного рынка. Более четверти (25,6%) жителей страны хотели бы ужесточить санкции в отношении компаний-нарушителей. Однако часть россиян негативно относится к ответственности за несоблюдение закона: по мнению 15% — это усложняет жизнь бизнесу, а также ведет к росту бюрократии (13%) и мешает развитию креативности (11%).

И если мнения россиян о справедливости ответственности за отсутствие маркировки разделились на «за» и «против», то позиция большинства в отношении нового вида рекламных постов оказалась скорее негативной. Так, 62,5% россиян раздражает большое количество рекламы с маркировкой. Для 27% реклама с маркировкой выглядит слишком длинной, для каждого пятого — стала более однообразной, а почти каждому десятому не нравится сама надпись о маркировке. Лишь 8,3% недовольны такой отметкой на видео или картинке. Тем не менее некоторые россияне уже привыкли к новому виду рекламы, и их все устраивает (по 13%).

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