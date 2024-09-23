У берегов Индонезии произошло землетрясение

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземного толчка находился в 280 км к юго-западу от города Манадо в провинции Северный Сулавеси, где проживают около 451 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 149 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Днем 23 сентября сообщалось о землетрясении недалеко от побережья острова Шикотан в Сахалинской области. По данным, регионального филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр природного катаклизма находился в акватории Охотского моря на расстоянии 46 км от села Головнино. Очаг землетрясения, в свою очередь, залегал на глубине 78 км.

Утром того же дня землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в Чили.

Ранее землетрясение попало в прямой эфир с президентом Молдавии.