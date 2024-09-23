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Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в Госдуму во вторник

Хамзаев: законопроект о запрете в РФ движения чайлдфри внесут в ГД во вторник

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Chebakalex7/Shutterstock/FOTODOM

Во вторник, 24 сентября, в Госдуме будет представлен законопроект о запрете движения чайлдфри в России. Об этом сообщил РИА Новости депутат Султан Хамзаев.

«Конкретнее — об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», — отметил он.

Как пояснили авторы инициативы, в интернете функционируют сообщества, которые пропагандируют отказ от рождения детей и выражают неуважение как к родительству, так и к многодетным семьям. Проект нацелен на защиту от распространения такого контента в интернете, средствах массовой информации, фильмах и рекламе.

Также стало известно, что штрафы за «пропаганду чайлдфри» будут накладываться на тех россиян, которые уговаривают других женщин отказаться от деторождения. Об этом рассказала депутат Госдумы и сторонница законопроекта Яна Лантратова, добавив, что негативно высказаться о своем желании не иметь детей женщинам не грозит наказание.

23 сентября российский кабмин поддержал законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри. В документе указано, что за это собираются наказывать наравне с пропагандой нетрадиционных отношений и смены пола: штрафы для граждан составляют от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

Ранее в Кремле оценили предложение о запрете «чайлдфри» в России.

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