Петербуржца арестовали из-за набитой в детстве татуировки со свастикой

В Петербурге мужчину привлекли к ответственности за демонстрацию татуировки со свастикой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 16 сентября в подземном переходе станции метро «Московская». Мужчина с татуировкой свастики на левом плече допустил публичное демонстрирование символики нацистской Германии. Изображение ассоциируется с проявлением фашизма, пропаганда которого запрещена в России.

Московский районный суд привлек мужчину к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что сделал татуировку в 14 лет «по глупости». Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.

До этого москвич рисовал свастики на машинах и попался правоохранителям. В отношении мужчины составили шесть протоколов о пропаганде нацизма.

Ранее россиянин вытерся в душе полотенцем и стал фигурантом дела об экстремизме.